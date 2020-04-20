Азербайджан выйдет из карантина после 4-го мая

Кабинет министров на этой неделе подготовит план поэтапного выхода из особого карантинного режима.

Как передает Day.Az, об этом в эфире программы "Hədəf" на AzTV сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, после 4 мая начнется поэтапный выход из карантинного режима.

"Мы не вернемся к той ситуации, которая была в марте. Этого не ожидается. Решение уже принято и разногласий на этот счет нет", - сказал он.

Мамедов также отметил, что детали плана поэтапного выхода из особого карантинного режима станут известны на этой неделе и будут объявлены общественности в ближайшие дни.