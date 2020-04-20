https://news.day.az/society/1226196.html Азербайджан выйдет из карантина после 4-го мая - Ибрагим Мамедов
Азербайджан выйдет из карантина после 4-го мая - Ибрагим Мамедов
Кабинет министров на этой неделе подготовит план поэтапного выхода из особого карантинного режима.
Как передает Day.Az, об этом в эфире программы "Hədəf" на AzTV сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, после 4 мая начнется поэтапный выход из карантинного режима.
"Мы не вернемся к той ситуации, которая была в марте. Этого не ожидается. Решение уже принято и разногласий на этот счет нет", - сказал он.
Мамедов также отметил, что детали плана поэтапного выхода из особого карантинного режима станут известны на этой неделе и будут объявлены общественности в ближайшие дни.
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