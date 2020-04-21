Кабмин обратился к гражданам

Азербайджан выбрал правильную стратегию в борьбе с коронавирусом и сделал все необходимые шаги.

Как передает Day.Az, об этом в эфире программы "Hədəf" на AzTV сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, проделанная работа принесла свои плоды и в борьбе с инфекцией наблюдается положительная тенденция.

"Теперь, чтобы сохранить данные результаты, необходимо еще 2 недели оставаться в своих домах и соблюдать правила особого карантинного режима. Если мы будем соблюдать данные правила, то после 4-го мая страна поэтапно выйдет из карантина", - сказал Мамедов.