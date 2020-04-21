https://news.day.az/society/1226198.html Кабмин обратился к гражданам - осталось 2 недели
Кабмин обратился к гражданам - осталось 2 недели
Азербайджан выбрал правильную стратегию в борьбе с коронавирусом и сделал все необходимые шаги.
Как передает Day.Az, об этом в эфире программы "Hədəf" на AzTV сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, проделанная работа принесла свои плоды и в борьбе с инфекцией наблюдается положительная тенденция.
"Теперь, чтобы сохранить данные результаты, необходимо еще 2 недели оставаться в своих домах и соблюдать правила особого карантинного режима. Если мы будем соблюдать данные правила, то после 4-го мая страна поэтапно выйдет из карантина", - сказал Мамедов.
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