https://news.day.az/society/1226269.html Возникла задержка в движении электричек Сумгайыт-Баку
Возникла задержка в движении электричек Сумгайыт-Баку
В электропоезде Сумгайыт-Баку произошла техническая неисправность.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, поезд, следовавший из Сумгайыта в 08.10, остановился в 08.17. Машинист сообщил о технической неисправности.
Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", электричка возобновила движение в 09:10.
"Сегодня в результате неисправности контактной сети в 08:20 на 5-м блокпосту линии электропоезда Сумгайыт-Баку было приостановлено движение".
Начались восстановительные работы.
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