Возникла задержка в движении электричек Сумгайыт-Баку

В электропоезде Сумгайыт-Баку произошла техническая неисправность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, поезд, следовавший из Сумгайыта в 08.10, остановился в 08.17. Машинист сообщил о технической неисправности.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", электричка возобновила движение в 09:10.

"Сегодня в результате неисправности контактной сети в 08:20 на 5-м блокпосту линии электропоезда Сумгайыт-Баку было приостановлено движение".

Начались восстановительные работы.