https://news.day.az/society/1226276.html В Баку Mercedes снес фонарный столб - ФОТО
В Баку Mercedes снес фонарный столб - ФОТО
В Баку автомобиль врезался в фонарный столб и перевернулся.
Как передает Day.Az, инцидент произошел сегодня возле транспортного обменного центра "Кероглу".
Потерявший управление Mercedes врезался в фонарный столб. В результате фонарный столб опрокинулся, а автомобиль пришел в непригодное состояние.
В результате ДТП пострадад водитель.
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