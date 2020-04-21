В Баку Mercedes снес фонарный столб

В Баку автомобиль врезался в фонарный столб и перевернулся.

Как передает Day.Az, инцидент произошел сегодня возле транспортного обменного центра "Кероглу".

Потерявший управление Mercedes врезался в фонарный столб. В результате фонарный столб опрокинулся, а автомобиль пришел в непригодное состояние.

В результате ДТП пострадад водитель.