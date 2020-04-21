https://news.day.az/society/1226278.html В этом районе Баку будут перебои в подаче электроэнергии
В этом районе Баку будут перебои в подаче электроэнергии
Сегодня с 10:30 до 12:00 в некоторых частях улиц Захида Халилова, Бахтияра Вагабзаде и Шахрияра в Ясамальском районе Баку будут непродолжительные перебои в электроснабжении, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Как говорится в сообщении, данные перебои связаны с работами по реконструкции и текущему ремонту в трансформаторном пункте № 669, находящемся на служебной территории Ясамальского района Баку.
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