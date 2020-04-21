Изменен порядок проверки документов пассажиров на Абшеронской кольцевой ж/д

Документы пассажиров на право пользования Абшеронской кольцевой железной дорогой проверяются в новом порядке.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что эта мера предпринята с целью пресечения потери времени: "В эти дни ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с особой внимательностью подходит к вопросу соблюдения пассажирами правил карантина. Сейчас пассажироперевозки внутреннего и международного следования приостановлены, за исключением Сумгайыта и Абшерона. Однако для более эффективной организации проезда работников предприятий, деятельность которых необходима в период карантина, по графику работают электрички на Абшеронской кольцевой ж/д. В поездах на этой дороге проверку документов граждан осуществляют сотрудники Управления полиции на железнодорожном транспорте при Главном управлении полиции на транспорте МВД.

Напомним, что ранее документы граждан проверялись на Бакинском вокзале после выхода из поезда.

"Поступали обращения в связи с тем, что во время проверки создается толкотня, поэтому, учитывая обращения граждан, документы пассажиров проверяются не на конечной станции, а во время движения электрички по пути".