В Азербайджан предотвращен ввоз более 17 кг наркотических средств

Государственная пограничная служба Азербайджана продолжает принимать меры для обеспечения надежной защиты государственной границы и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ГПС.

Согласно информации, за последнюю неделю в результате бдительности сотрудников пограничных войск Государственной пограничной службы был предотвращен ввоз в страну 17,29 килограмма наркотических веществ и 195 таблеток метадона М40, одного 9-миллиметрового пистолета "Магнум", одной обоймы и 28 патронов к данному оружию.

Так, 15 апреля пограничный наряд, обнаруживший передвижение двух лиц из Ирана в Азербайджан на служебной территории погранотряда "Горадиз", приказал им остановиться. Для задержания нарушителей границы, пытавшихся бежать, был открыт предупредительный выстрел в воздух. Они были задержаны. Во время обыска двух нарушителей границы, являвшихся гражданами Ирана, у них были обнаружены 1 кг 725 г героина, 1 кг 800 г марихуаны, 1 кг 335 г терьяка, 400 г метамфетамина и 195 таблеток метадона М40.

Также 19 апреля была предотвращена попытка контрабанды на территории заставы "Горадиз". У нарушителя границы было изъято более 12 кг наркотических веществ (свыше 11 кг марихуаны, 620 г героина, 55 г кристаллического метамфетамина), 1 пистолет "Магнум", один магазин и 28 патронов.

Оперативно-следственные меры по данным фактам продолжаются.