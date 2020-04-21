Ректор БВШН Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу со студентами

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу со студентами пятого курса БВШН. На встрече, организованной на платформе Microsoft Teams, приняли участие более 100 студентов, сообщает Day.Az со ссылкой на БВШН.

Основной целью встречи было обсуждение учебного процесса в университете и путей совместного решения проблем, стоящих перед студентами.

В ходе встречи ректор ответил на вопросы студентов, касающиеся выпускных экзаменов, "Выпускного дня", стажировок, карьерных возможностей и других важных аспектов.

Эффективность дистанционного обучения также широко обсуждалась со студентами.

Ректор Эльмар Гасымов сказал, что дистанционное образование, которое впервые широко используется в нашей стране, стало успешным опытом для преподавателей и студентов Бакинской Высшей Школы Нефти. Он отметил, что благодаря применению современных методов коммуникации негативное влияние глобальной пандемии коронавируса на сектор образования сведено к минимуму.

Бакинской Высшей Школе Нефти также удалось своевременно завершить учебный процесс и успешно организовать онлайн-экзамены.

Студенты, в свою очередь, отметили полезность своевременного перехода на систему онлайн-образования.

В конце встречи студенты задавали интересующие их вопросы и получили ответы на них. Соответствующим кафедрам и отделам было поручено решить поднятые студентами вопросы.