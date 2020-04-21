Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть пострадавшие

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения грузовика марки "КамАЗ" и легкового автомобиля марки Hyundai в городе Исмаиллы жители Баку Умудов Ниджат Гасан оглу 1992 г.р.) и Зейгамли Орхан Фарид оглу (1993 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие помещены в Центральную больницу Исмаиллинского района.

Ведется расследование.