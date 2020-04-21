https://news.day.az/society/1226355.html Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть пострадавшие
В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения грузовика марки "КамАЗ" и легкового автомобиля марки Hyundai в городе Исмаиллы жители Баку Умудов Ниджат Гасан оглу 1992 г.р.) и Зейгамли Орхан Фарид оглу (1993 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие помещены в Центральную больницу Исмаиллинского района.
Ведется расследование.
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