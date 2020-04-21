Высота волн на Нефтяных Камнях достигла 3,2 метра

До утра 21 апреля погода на территории страны была относительно спокойной, однако вечером и ночью в некоторых северных и восточных регионах наблюдались грозы, шли кратковременные дожди, с утра усилился северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии, количество выпавших осадков в Ярдымлы составило 3 мм, Гейгеле - 2 мм, Шаруре, Шамкире, Лянкяране, Нефтяных Камнях - 0,6 мм.

В Бина, на Нефтяных камнях, острове Чилов, в Хачмазе, Джафархане, Билясуваре, Астаре, Лянкяране, Набране наблюдался туман, видимость была ограничена до 200-500 м.

Скорость западного ветра в Нафталане достигала 24 м/с, Дашкесане - 23 м/с, Хыналыге 20 м/с, Халтане - 15 м/с, в Баку и морской зоне Абшерона - до 15-20 м/с. Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волны составила 3,2 м.