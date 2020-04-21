https://news.day.az/society/1226360.html Безлюдный Ичеришехер – Как выглядит Старый город во время карантина - ФОТО
Безлюдный Ичеришехер – Как выглядит Старый город во время карантина - ФОТО
"Ичеришехер", как и все музеи и памятники города, был закрыт для посетителей во время карантинного режима, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавируса.
Излюбленное всеми туристами и местными место - историко-архитектурный заповедник, сейчас совершенно безлюдно. Жильцы домов в самоизоляции, а посетителей нет. Безлюдный Ичеришехер, который на днях отметил 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, запечатлел фотограф Адыль Юсифов.
Добавим, что Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" можно посетить онлайн. А как выглядит Старый город сейчас, смотрите ниже.
Н. Гасымова
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