Безлюдный Ичеришехер – Как выглядит Старый город во время карантина

"Ичеришехер", как и все музеи и памятники города, был закрыт для посетителей во время карантинного режима, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавируса.

Излюбленное всеми туристами и местными место - историко-архитектурный заповедник, сейчас совершенно безлюдно. Жильцы домов в самоизоляции, а посетителей нет. Безлюдный Ичеришехер, который на днях отметил 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, запечатлел фотограф Адыль Юсифов.

Добавим, что Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" можно посетить онлайн. А как выглядит Старый город сейчас, смотрите ниже.

Н. Гасымова