Минобразования Азербайджана поддерживает продолжение дистанционного обучения и после пандемии коронавируса

Министерство образования Азербайджана поддерживает продолжение функционирования дистанционной системы обучения в вузах и после пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Управления информатизации министерства образования Вюсал Ханларов.

Отметив наличие в ряде вузов дистанционного обучения, Ханларов добавил, что поскольку технические возможности вузов неравны, после приостановления учебного процесса в связи с пандемией минобразования выдвинуло инициативу о создании через приложение Microsoft teams платформы, объединяющей все университеты и колледжи: "До настоящего времени на этой платформе завершена регистрация 26 вузов. В настоящее время Управление совместно с компанией Microsoft Azerbaijan оказывает техническую поддержку в проведении тренингов для специалистов по информационным технологиям этих вузов, а также содействует тому, чтобы эта система продолжила функционировать и после пандемии".

Ханларов добавил, что для обеспечения всестороннего дистанционного обучения необходимо учитывать наличие ряда факторов: "В первую очередь, это наличие технической инфраструктуры, то есть у всех должен быть доступ к интернету и компьютер. Кроме этого, преподаватели должны пройти соответствующую подготовку, и в настоящее время минобразования проводит для них онлайн-тренинги. Их прошли уже 2 000 преподавателей и процесс продолжается".

Ханларов добавил, что среди всех уровней образования труднее всего организовать онлайн-обучение по профессиональному образованию, потому что здесь необходимо демонстрировать прикладные навыки.

Напомним, что в Азербайджане определены очная, заочная, дистанционная формы обучения и экстерном, в рамках которых может быть организована учеба на дому и индивидуальное обучение.