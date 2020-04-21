https://news.day.az/society/1226369.html Перенесенные из-за коронавируса экзамены пройдут по новому графику
Перенесенные из-за коронавируса экзамены пройдут по новому графику
В связи с карантинным режимом были внесены изменения в график экзаменов.
Об этом сказала во вторник на брифинге председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, поскольку экзамены в марте и апреле были отменены, будет подготовлен новый график.
Он будет представлен общественности в течение 10 дней.
"Следует понимать, что наша главная цель - защита здоровья людей. Мы не должны подвергать опасности участников экзамена", - отметила Аббасзаде.
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