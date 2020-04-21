Малейка Аббасзаде: Пропускной балл устанавливает не экзаменационный центр

Пропускной балл на экзаменах устанавливает не Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Об этом на брифинге во вторник сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.

Она отметила, что условия для допуска на конкурс устанавливаются по решению Кабмина.

По словам Аббасзаде, в этом году по определенным специальностям ожидается более высокий конкурс.