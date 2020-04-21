Малейка Аббасзаде рассказала о приемных экзаменах

Согласно действующим правилам, приемные экзамены в Азербайджане проводятся два раза в год. Но в текущих условиях есть вероятность проведения экзамена только один раз.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в связи с этим пока никаких ограничений не установлено.

Прокомментировав вопрос о некоторых уступках для абитуриентов в связи с пандемией, Аббасзаде отметила, что экзаменационная программа будет единой для всех.

"Кто-то усвоил программу полностью, а кто-то наполовину. Кому же идти на уступки? Все находятся в одном и том же положении. Данная ситуация наблюдается во всем мире. Правила для всех одинаковые, и никаких уступок не будет предусмотрено", - уточнила Малейка Аббасзаде.