Малейка Аббасзаде: Прием заявлений в электронном формате пока не рассматривается

Прием заявлений на поступление в учебные заведения в электронном формате пока что не является целесообразным, так как не все в стране обеспечены доступом в интернет.

Об этом на брифинге во вторник сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.

По ее словам, для организации экзаменов потребуется определенное время после начала приема документов:

"После завершения приема документов требуется определенное количество времени для формирования базы данных. Мы сможем организовать сдачу экзаменов через 7-10 дней после приема документов. Естественно, решение будет принято в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране".