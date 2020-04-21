Обнародован прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, временами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-11, днем - 14-17, в Баку ночью - 8-10, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана 22 апреля ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивного характера, в западных районах - град, на горных территориях возможен снег. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6-11, днем - 18-23 градуса тепла, в горах ночью от 0 до 5, днем - 5-8 градусов тепла.