В Азербайджане перед экзаменами будет измеряться температура абитуриентов

Если в этом году приемные экзамены в Азербайджане будут проведены один раз, то заболевшие абитуриенты не смогут сдать их потом. Температура всех абитуриентов будет измеряться в зданиях проведения экзамена до его непосредственной сдачи.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что абитуриент с повышенной температурой не будет допущен в зал: "Во время приемного экзамена в магистратуру в феврале мы тоже измеряли температуру кандидатов. Так было и на выпускном экзамене 1 марта. Известно, что для тех, кто не смог участвовать в выпускных экзаменах, осенью он проводится повторно. Если приемный экзамен будет проведен два раза, то абитуриенты, не сумевшие принять участие в одном экзамене, получат возможность участвовать во втором. Но если в этом году он будет проведен один раз, то у нас не будет возможности провести повторный экзамен для заболевших абитуриентов. Каждый, кто приходит на экзамен, должен нести полную ответственность. Такие случаи были и раньше. На экзамен пытались пройти люди с инфекционными заболеваниями, но они не допускались к сдаче".