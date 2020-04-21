В Азербайджане сотрудники полиции заразились COVID-19

В Азербайджане среди заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 есть и сотрудники полиции. Как передает Day.Az, об этом Modern.az заявил глава пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) страны Эхсан Захидов.

Он отметил, что с учетом усиленного режима несения службы, на который перешла полиция, это обстоятельство можно назвать нормальным.

"Потому что в течение дня они находятся в контакте с сотнями людей. С первого дня и до сих пор несут службу в целях обеспечения безопасности наших граждан и их информирования. Несмотря на максимальные меры предосторожности, и полицейские не застрахованы от коронавируса", - сказал Эхсан Захидов.

По его словам, в настоящее время состояние заразившихся сотрудников полиции стабильное.

"Конкретное число [инфицированных] назвать не могу, но состояние каждого из них нормальное, лечение продолжается", - рассказал глава пресс-службы МВД.

Он отметил, что заразились молодые сотрудники полиции.

"Несущие утром службу наши сотрудники полиции все молодые, поэтому заразились и молодые полицейские", - уточнил Э.Захидов.