От студентов не требуется справка об отсутствии у родителей работы

Студентам, чьи родители зарегистрированы как безработные, не нужно получать справку об этом.

Об этом сказал завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, информацию об этом минобразования получит в подсистеме "занятость" централизованной электронно-информационной системы минтруда: "Кроме того, на портале e-sosial.az доступна услуга предоставления справок e-arayış по 15 видам. Лица, зарегистрированные как безработные, могут получить в электронном формате справку посредством этого портала. Для этого следует пройти на нем регистрацию".