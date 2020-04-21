https://news.day.az/society/1226445.html От студентов не требуется справка об отсутствии у родителей работы – минобразования Азербайджана
От студентов не требуется справка об отсутствии у родителей работы – минобразования Азербайджана
Студентам, чьи родители зарегистрированы как безработные, не нужно получать справку об этом.
Об этом сказал завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, информацию об этом минобразования получит в подсистеме "занятость" централизованной электронно-информационной системы минтруда: "Кроме того, на портале e-sosial.az доступна услуга предоставления справок e-arayış по 15 видам. Лица, зарегистрированные как безработные, могут получить в электронном формате справку посредством этого портала. Для этого следует пройти на нем регистрацию".
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