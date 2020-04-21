Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям

В период особого карантинного режима Государственным таможенным комитетом Азербайджана продолжается осуществление мер по поддержке малообеспеченных семей, сообщает Day.Az со ссылкой на комитет.

Как отмечается, сотрудники таможенного поста "Мазымчай" Западного регионального филиала Главного таможенного управления посетили 50 малообеспеченных семей и лиц в возрасте старше 65 лет, передали им пакеты с продовольствием. Сотрудники таможни также провели профилактические беседы с семьями, порекомендовав гражданам по возможности оставаться дома в период особого карантинного режима.

Семьи, в свою очередь, выразили признательность коллективу Государственного таможенного комитета за внимание и заботу.