Проведение ряда уроков в дистанционном режиме нецелесообразно

Несмотря на то, что дистанционное обучение в Национальной академии наук (НАН) Азербайджана организовано на самом высоком уровне, проведение некоторых уроков в удаленном режиме нецелесообразно. Например, для проведения лабораторных уроков, предусмотренных в плане обучения, нужны соответствующие технические условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник управления науки и образования Аппарата Президиума НАНА, доктор философии по экономическим наукам Фаиль Кязымов.

Он отметил, что магистратура НАНА - это магистратура научного содержания, и с этой точки зрения проведение лабораторных уроков на самом высоком уровне имеет для магистрантов крайне важное значение. С учетом этого планируется провести лабораторные уроки в конце учебного года.

Он отметил, что в настоящее время в магистратуре НАНА по 84 направлениям 25 специальностей учатся 188 магистрантов. К процессу привлечен профессорско-преподавательский состав из 217 человек. По словам Кязымова, в Академии отдается предпочтение в основном "синхронному" дистанционному обучению.

Он добавил, что сотрудники управления науки и образования Аппарата Президиума и отделов образования соответствующих институтов НАНА, согласно установленному графику, присоединяются к урокам и контролируют процесс.