На абшеронском побережье Каспия проведен очередной мониторинг

Сотрудники Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередной мониторинг на прикаспийских территориях Абшеронского полуострова, были взяты пробы морской воды и проведены микробиологические анализы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, директор управления Арастун Гасанов сообщил журналистам, что по результатам мониторингов, проведенных в Бинагадинском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском, Хатаинском, Сабаильском и Гарадагском районах, а также на пляжных территориях Сумгайыта, уровень загрязнения морской воды на некоторых территориях выше нормы.

"Уровень загрязнения морской воды в Бильгя, Нардаране, Пиршаги и Мардакяне в рамках нормы. Анализы проб, взятых из морской воды в этих поселках, показывают, что ввиду ограничения деятельности объектов общественного питания в связи с введенным в стране особым режимом карантина, количество отходов, сбрасываемых в море, значительно сократилось, начался процесс самовосстановления и самоочистки морской среды", - сказал Гасанов.

По его словам, однако в Бинагадинском, Гарадагском, Сураханском, Хатаинском, Сабаильском районах, а также на Сумгайытском побережье Каспия морская вода остается загрязненной по сей день. Хотя в показателях уровня загрязнения наблюдается определенное снижение, они все еще превышают норму.

"Причиной этого является отсутствие центральной канализационной сети на данных территориях, ввиду чего отходы, формирующиеся в жилых массивах сбрасываются в Каспийское море. Для устранения таких случаев до начала пляжного сезона нарушителям даны соответствующие поручения с нашей стороны, направлены предупредительные уведомления", - добавил Гасанов.