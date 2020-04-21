Минздрав Азербайджана обратился к населению: не занимайтесь самолечением от коронавируса

Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к гражданам с просьбой не принимать лекарства для лечения коронавируса без рецепта врача, передает Day.Az.

По данным министерства, при приеме лекарств важно проконсультироваться с врачом: "В последнее время из-за сложившейся ситуации многие сайты рекомендуют использование различных препаратов при лечении коронавируса (COVID-19), указывая на положительные эффекты этих препаратов.

Как правило, прием любого лекарства должен проходить под наблюдением врача. Потому что неправильное и нерегулярное использование лекарств отрицательно влияет на терапевтический эффект и может принести больше вреда, чем пользы.

Следует иметь в виду, что нерациональное употребление препаратов приводит ко многим осложнениям в организме и ослабляет иммунитет. Кроме того, случаи самолечения часто приводят к серьезным последствиям, таким как резистентность, аллергия, побочные эффекты и т.д. Здоровье людей находится в их собственных руках, и мы призываем граждан быть более осторожными при приеме медикаментов в этот сложный период. Имейте в виду, что неофициальная и непрофессиональная информация, размещаемая на интернет-ресурсах, может не соответствовать действительности, и слепое следование этой информации может нанести серьезный ущерб вашему здоровью.

При приеме и использовании любых лекарств необходима консультация врача!"