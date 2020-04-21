Стало известно, когда в Азербайджане устранят возникшие проблемы с интернетом

Ряд интернет-провайдеров столицы Азербайджана испытывает трудности в предоставлении интернета своим абонентам.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend руководитель отдела маркетинга KATV1 Али Алиев.

По его словам, проблема в передаче интернет-трафика возникла не у самих интернет-провайдеров, а у интернет-оператора, который предоставляет интернет-трафик ряду провайдеров Баку.

Как он отметил, восстановительные работы уже ведутся, и в течении 15-20 минут передача интернет-трафика абонентам будет осуществляться в штатном режиме.