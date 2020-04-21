https://news.day.az/society/1226521.html Стало известно, когда в Азербайджане устранят возникшие проблемы с интернетом
Стало известно, когда в Азербайджане устранят возникшие проблемы с интернетом
Ряд интернет-провайдеров столицы Азербайджана испытывает трудности в предоставлении интернета своим абонентам.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend руководитель отдела маркетинга KATV1 Али Алиев.
По его словам, проблема в передаче интернет-трафика возникла не у самих интернет-провайдеров, а у интернет-оператора, который предоставляет интернет-трафик ряду провайдеров Баку.
Как он отметил, восстановительные работы уже ведутся, и в течении 15-20 минут передача интернет-трафика абонентам будет осуществляться в штатном режиме.
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