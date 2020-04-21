https://news.day.az/society/1226557.html В Азербайджане дети будут привлечены к вакцинации - Приказ министра
В Азербайджане дети будут привлечены к вакцинации - Приказ министра
Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ о проведении в республике "Недели иммунизации".
Как сообщили Trend в пресс-службе министерства, приказ министра нацелен на организацию в стране на самом высоком уровне "Недели иммунизации", проводимой в европейском регионе по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 2006 года, передает Day.Az.
Согласно данному приказу, с 20 по 26 апреля во всех городах и районах страны, дети, по какой то причине не привитые ранее, будут привлечены к обязательной вакцинации.
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