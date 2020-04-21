https://news.day.az/society/1226563.html В армии Азербайджана повышается боеготовность экипажей БТР - ФОТО - ВИДЕО
В армии Азербайджана повышается боеготовность экипажей БТР - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, повышается боеготовность экипажей бронетранспортеров (БТР) и других боевых колесных автомобилей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны, на учебных пунктах общевойскового полигона личный состав из числа экипажей БТР отрабатывает нормативы по огневой подготовке, передает .
Основной целью учебных тренировок является повышение боеготовности личного состава, а также совершенствование навыков управления боевыми машинами в труднопроходимых местностях и применения их в реальных боевых условиях.
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