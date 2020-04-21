Минсельхоз Азербайджана внес ясность в вопрос перевозки аграрной продукции в период карантина

При анализе обращений в Азербайджане, касающихся перевозки сельскохозяйственной продукции из районов в город, становится ясно, что большинство из обратившихся не являются фермерами. Это торговцы, которые перепродают фермерскую продукцию намного дороже.

Об этом сказал Trend заведующий отделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, целью этой группы людей является скорее не получение права на реализацию сельхозпродуктов, а на свободное перемещение.

"Они просто хотят получить право свободно перемещаться в период особого режима карантина. С первого дня введения режима мы наблюдали, как многие жители районов, нагружая багаж транспортного средства небольшим объемом продукции, называя себя фермерами, пытались злоупотреблять правом на передвижение, которое дается аграриям для беспрепятственной реализации своей продукции. Но, фактически, стоимость продуктов, продаваемых вышеупомянутой группой людей, не покрывает даже 1/5 стоимости бензина, который они используют",- сказал он.

Гусейнов добавил, что по решению Кабинета министров нет ограничений на перевозку сельскохозяйственной продукции на крупнотоннажных машинах. Фермер, желающий продать свою продукцию в Баку и других районах, получив для этого справку от исполнительной власти по месту проживания и деятельности, может перевозить ее без ограничений.

Официальный представитель министерства отметил, что из-за большого количества личных автомобилей в стране не разрешается перевозить сельскохозяйственную продукцию малотоннажными транспортными средствами.

"Режим карантина - временное ограничение, применяемое для предотвращения распространения коронавируса. Поэтому мы рекомендуем фермерам, которые до сих пор перевозят свою продукцию на небольших машинах, организовать транспортировку своей продукции в Баку и другие города с целью сбыта посредством среднетоннажных машин совместно с другими. Ограничений в этом нет. Министерство сельского хозяйства заинтересовано в помощи фермерам и продолжает их поддерживать",- подытожил он.