https://news.day.az/society/1226605.html В Азербайджане граждане, имеющие VÖEN, тоже смогут получить единовременную выплату
В Азербайджане граждане, имеющие VÖEN, тоже смогут получить единовременную выплату
Граждане Азербайджана, имеющие VÖEN, также смогут получить единовременную выплату в размере 190 манатов.
Об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов в передаче "Diqqət mərkəzi" на телеканале İTV (Общественное телевидение), передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
По его словам, для этого им нужно аннулировать VÖEN и обратиться за единовременной выплатой повторно.
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