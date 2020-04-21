В Азербайджане граждане, имеющие VÖEN, тоже смогут получить единовременную выплату

Граждане Азербайджана, имеющие VÖEN, также смогут получить единовременную выплату в размере 190 манатов.

Об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов в передаче "Diqqət mərkəzi" на телеканале İTV (Общественное телевидение), передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

По его словам, для этого им нужно аннулировать VÖEN и обратиться за единовременной выплатой повторно.

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