В Азербайджане вводят новую функцию в системе СМС-разрешений

В системе разрешений icaze.e-gov.az, которая используется в период карантина, вводится новая функция. Она будет работать с 22 апреля.



Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в эфире AzTV директор Центра развития электронног правительства Фариз Джафаров.



По его словам, часто руководители предприятий, работодатели забывают или не информируют своих сотрудников о том, что внесли их данные для получения разрешений на портал, или отменили эти разрешения по тем или иным причинам.

"Это создавало опредленные проблемы, поэтому мы начали разрабатывать ее решение. Иногда граждане узнавали о том, что у них больше нет разрешения, уже от полиции на постах. Поэтому мы решили интегрировать портал icaze.e-gov.az в систему my.gov.az, где граждане могут получать оповещения о разрешениях. Можно зайти в личный кабинет, и посмотреть его - даже загрузить себе на устройство. Были интегрированы также BR- и QR-коды. В рамказ сотрудничества с МВД с 22 апреля будуту обеспечены условия, когда полиция на постах смодет более оперативно пропускать граждан. И граждане смогут видеть изменения в своих разрешениях, и пропуск людей через посты будет осуществляться намного быстрее", - отметил Джафаров.