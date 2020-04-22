В Азербайджане регистрационные документы на имущество будут доставляться на дом

В период особого режима карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), готовые документы, связанные с государственной регистрацией имущества гражданам Азербайджана будут доставляться по адресу проживания собственников, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при министерстве экономики.

Услуга доставки бесплатная.

В связи с этим граждане могут обратиться в call-center 193 Госслужбы по вопросам имущества и по номеру Центра услуг по вопросам имущества (012) 404 07 22.

Таким образом, граждане смогут воспользоваться услугами выездной регистрации, не покидая места жительства.

Оплату пошлин за документы можно произвести на портале https://gpp.az, либо через платежные терминалы.