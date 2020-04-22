В Азербайджане за нарушение карантина за прошедшие сутки оштрафованы 1822 водителя

На территории Азербайджана с 00:00 21.04.2020 до 00:00 22.04.2020 за нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), были задержаны 1822 участников дорожного движения, сообщает Day.Az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Они были привлечены к административной ответственности по ст. 211 Кодекса АР об административных проступках.

Всего с 1 апреля и по сегодняшний день за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики к административной ответственности привлечены 35156 человек.