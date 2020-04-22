В Азербайджане физические лица на год освобождаются от текущих налоговых платежей

В Азербайджане предлагается снижение ставки налога, взимаемого с источника выплаты по аренде недвижимости с физических лиц, с 14 до 7 процентов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минналогов, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от четвертого апреля 2020 года, министерством налогов Азербайджана предусматривается предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии.

Другие аспекты снижения налоговой и административной нагрузки налогоплательщиков, работающих в районах, затронутых пандемией коронавируса, заключаются в освобождении от уплаты текущих налогов на один год и выдаче справок о текущих налоговых платежах, продлении срока уплаты последнего налога на 2019 год до первого сентября 2020 года; продлении срока уплаты налога на прибыль (доход) и налога на имущество налогоплательщиков, не являющихся субъектами микропредприятий, до первого сентября текущего года; а также начислении процентов по невыплаченным налогам, обязательному государственному социальному страхованию и страховым взносам по безработице с первого апреля 2020 года до первого января 2021 года.

Помимо этого, предусмотрено также продление с 20 апреля по первое сентября 2020 года права на выбор упрощенного метода налогообложения для лиц, занимающихся деятельностью в сфере общественного питания, находящихся на учете по НДС.

Отметим, что пакет предложений по налоговым льготам широко обсуждался с государственными структурами, общественными организациями предпринимателей, в том числе с Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей), Ассоциацией банков Азербайджана, а также с субъектами предпринимательства, действующими по отдельным секторам, в рамках рабочей группы, созданной с целью оценки негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на национальную экономику.

В связи с этим министерством экономики были подготовлены предложения по необходимым изменениям в Налоговый кодекс и закон Азербайджана "О социальном страховании". После повторного рассмотрения в правительстве проекты документов, включенные в пакет предложений, были представлены в Милли Меджлис (парламент).