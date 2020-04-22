Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан

Центр приема граждан министерства образования Азербайджана приостановил работу до 4 мая, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

В этот период обращения граждан будут приниматься посредством колл-центра "146-1".

Также можно воспользоваться адресом office@edu.gov.az, либо услугами на электронных ресурсах www.edu.gov.az; www.ict.edu.az

Официальную информацию по различным вопросам в сфере образования можно также получить на сайте минобразования www.edu.gov.az и страницах ведомства в соцсетях.

Отметим, что прием приостановлен в соответствии с решением о продлении карантинного режима на территории страны.