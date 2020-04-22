https://news.day.az/society/1226751.html Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан
Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан
Центр приема граждан министерства образования Азербайджана приостановил работу до 4 мая, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
В этот период обращения граждан будут приниматься посредством колл-центра "146-1".
Также можно воспользоваться адресом office@edu.gov.az, либо услугами на электронных ресурсах www.edu.gov.az; www.ict.edu.az
Официальную информацию по различным вопросам в сфере образования можно также получить на сайте минобразования www.edu.gov.az и страницах ведомства в соцсетях.
Отметим, что прием приостановлен в соответствии с решением о продлении карантинного режима на территории страны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре