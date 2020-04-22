Таможенники Сумгайыта оказали помощь малообеспеченным семьям

Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана оказали помощь еще 100 семьям в период особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Day.Az со ссылкой на госкомитет.

Как отмечается, сотрудники Главного таможенного управления Сумгайыта посетили малообеспеченные семьи и лиц старше 65 лет, и передали им продовольственные наборы.

Также с гражданами были проведены профилактические беседы, было рекомендовано по возможности оставаться дома в период особого карантинного режима.