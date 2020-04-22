https://news.day.az/society/1226809.html Таможенники Сумгайыта оказали помощь малообеспеченным семьям - ФОТО - ВИДЕО
Таможенники Сумгайыта оказали помощь малообеспеченным семьям - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана оказали помощь еще 100 семьям в период особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Day.Az со ссылкой на госкомитет.
Как отмечается, сотрудники Главного таможенного управления Сумгайыта посетили малообеспеченные семьи и лиц старше 65 лет, и передали им продовольственные наборы.
Также с гражданами были проведены профилактические беседы, было рекомендовано по возможности оставаться дома в период особого карантинного режима.
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