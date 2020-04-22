Страшное ДТП в Масаллы, есть погибший и пострадавшие

В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Аркиван автомобиль ВАЗ-2107, управляемый Кянаном Насировым, столкнулся с управляемым Умидом Ашрафовым автомобилем марки "Mercedes". В результате 3 человека получили телесные повреждения, один человек скончался.

Пострадавшие на машине скорой помощи были госпитализированы в Центральную больницу Лянкяранского района. Они были помещены в реанимационное отделение.

Тело погибшего в результате аварии было передано в Лянкяранский Отдел объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Личность пострадавших и погибшего устанавливается.

По факту ведется следствие.