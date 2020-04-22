https://news.day.az/society/1226881.html В Азербайджане выявлено 38 случаев инфицирования коронавирусом, 42 вылечившихся
В Азербайджане выявлено 38 случаев инфицирования коронавирусом, 42 вылечившихся
В Азербайджане выявлено 38 случаев инфицирования коронавирусом, 42 человека вылечились.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлено 1518 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 907, скончались 20 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 591 человека, из них состояние 14 оценивается как тяжелое, 21 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведен 108 221 тест.
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