В Азербайджане выявлено 38 случаев инфицирования коронавирусом, 42 вылечившихся

В Азербайджане выявлено 38 случаев инфицирования коронавирусом, 42 человека вылечились.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 1518 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 907, скончались 20 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 591 человека, из них состояние 14 оценивается как тяжелое, 21 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведен 108 221 тест.