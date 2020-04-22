Директор Дворца Гейдара Алиева Фархад Бабаев высоко оценил деятельность государства в борьбе с пандемией коронавируса

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой предприняты самые важные и эффективные шаги по предотвращению массового распространения коронавирусной инфекции, созданы все условия для лечения больных, реализуются важные социальные проекты во благо граждан страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор Дворца Гейдара Алиева, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры Фархад Бабаев.

"В Азербайджане государством, соответствующими структурами и Оперативным штабом при Кабинете министров проведены необходимые превентивные мероприятия и реализуются важные проекты, направленные во имя безопасности и сохранения здоровья граждан, социальную защиту малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей. Карантинные центры в стране, возведение новых медицинских объектов, обеспечение всем необходимым для борьбы с пандемией дало свои плоды, минимизировав потери от этой страшной болезни. Благодаря проведенным и продолжающимся государством мероприятиям нам удалось предотвратить массовое распространение коронавируса и заражение людей без больших жертв. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус высоко отзывается о политике и шагах, предпринятых Президентом Азербайджана, для ограничения воздействия и масштабов пандемии COVID-19. Мы, вместе с коллективом Дворца, который носит имя Общенационального лидера Гейдара Алиева, выражаем уверенность, что наш народ с честью и достоинством выдержит это испытание. Весь народ, откликнувшийся на призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Вместе мы сильнее!", вновь показал нашу солидность и единство и стал ярким отражением скорейшего избавления от пандемии коронавируса, будущих побед нашей прекрасной страны", - отметил Фархад Бабаев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.