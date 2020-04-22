Из России на родину вернулись более 500 азербайджанцев

В период особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции, в Азербайджане началось осуществление соответствующих мер по возвращению в страну соотечественников, проживающих в России, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

Так, с 20 апреля российско-азербайджанскую границу пересекли 548 человек.

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