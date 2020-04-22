В Баку "Mercedes" протаранил "ВАЗ"

Сегодня в Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой н Avtosfer.az, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106", ехавшего на высокой скорости по улице Рустама Рустамова в Низаминском районе Баку, проигнорировал красный свет светофора и столкнулся с автомобилем марки "Mercedes".

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" скончались на месте происшествия.