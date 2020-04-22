https://news.day.az/society/1226971.html В Баку "Mercedes" протаранил "ВАЗ" - Жуткие кадры ДТП
В Баку "Mercedes" протаранил "ВАЗ" - Жуткие кадры ДТП
Сегодня в Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой н Avtosfer.az, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106", ехавшего на высокой скорости по улице Рустама Рустамова в Низаминском районе Баку, проигнорировал красный свет светофора и столкнулся с автомобилем марки "Mercedes".
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" скончались на месте происшествия.
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