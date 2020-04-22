Никакие деньги не стоят жизней наших стариков и детей

Интервью Axar.az с экс-послом Азербайджанской Республики в Туркменистане и Афганистане Вахдетом Султанзаде.

- Азербайджан оперативно среагировал на проникновение и начало распространения коронавируса на территории страны. За счет каких ресурсов власть смогла добиться такой эффективности и, не побоюсь этого слова, эффектности реагирования?

- Коронавирус и та высочайшая скорость, с которой он выводит из строя системы здравоохранения, экономику, привычный уклад жизни общества, стали настоящей неожиданностью для множества самых развитых стран. Но к трагическим последствиям и тяжелому кризису (пик которого еще впереди) привели далеко не только скорость распространения и отсутствие вакцины от COVID-19.

Что касается Азербайджана, то нам удалось не повторить чужих трагических ошибок. Развитие ситуации в других странах стало своего рода пособием того, как делать не надо.

Одним из главных факторов, который сыграл против коронавируса, стала оперативность руководства страны. Власти отреагировали на проникновение COVID-19 в республику так же молниеносно, как он распространялся. Были закрыты границы, организован тщательный контроль за всеми прибывающими в страну людьми. В кратчайшие сроки удалось создать целую сеть карантинных учреждений, которые сыграли важнейшую роль в борьбе с распространением вируса. Ведь именно изоляция прибывающих в страну граждан и наших соотечественников, возвращающихся на родину, существенно снизила риск распространения этой болезни.

Ну и конечно, карантинные меры. Да, они фактически парализовали привычный для нас образ жизни. Еще раз напомню о том, что происходит сейчас, например, в Италии: ситуация там развивалась по трагическому сценарию. А у нас в Азербайджане совершенно иная картина! Да, всем нам придется потерпеть до тех пор, пока не закончится карантин, но это, увы, необходимо для нашей же безопасности. Даже ценой нашего комфорта, даже ценой экономического спада. Под руководством Президента Ильхама Алиева были приняты совершенно беспрецедентные меры! Создан оперативный штаб, который осуществляет координацию действий множества государственных структур и ведомств. Была развернута широкая программа государственной поддержки экономики и населения, ее общий объем, как отметил господин Президент, может достигнуть 3,5 млрд манатов. Компенсации, пособия, налоговые льготы для бизнеса - это на самом деле огромные ресурсы, которые наше государство тратит во имя того, чтобы население как можно легче перенесло временные трудности, связанные с коронавирусом.

Свой большой вклад внес и Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Напомню, в самые короткие сроки было закуплено все необходимое, в республику привезли даже высокотехнологичные лаборатории - их уже 18. Это существенно повысило потенциал отечественного здравоохранения. А цифры, которые объявляются каждый день - это закономерный итог той большой работы, которая была проделана. Все меньше и меньше зараженных регистрируется каждый день, а вот выздоравливающих пациентов, наоборот, все больше и больше. Конечно, это радует всех и вселяет во всех нас чувство гордости за наш Азербайджан.

- Расширение и упрощение адресной государственной социальной помощи и помощи социально уязвимым слоям населения - это проявление высших государственных интересов и принципов политики или же просто необходимые шаги?

- Ни одно государство не будет успешным, если оно не стоит на страже интересов собственного народа. Правильными и нужными шагами будут любые меры, которые предпринимаются для борьбы с угрозами и вызовами (в данном случае - с пандемией коронавируса).

Но вот в чем дело: разные правительства будут считать и вести себя по-разному. Кто-то ограничится закупкой дополнительных медикаментов, кто-то введет карантин, разработает план поддержки своих граждан, а кто-то ограничится одним карантином и на этом все. Некоторые страны вообще по большому счету не реагируют на происходящее, не вводят ограничений. Вариантов действий очень много, и власти каждой страны сами решают, какие шаги необходимы, а без каких можно обойтись. И вот тут мы подходим к первой части вопроса: чем больше мер власть считает необходимым ввести для поддержки населения, чем большую жертву оно готово принести ради блага людей, тем лучше она понимает, в чем состоит высший интерес государства. А высший интерес любого государства - это безопасность и благосостояние тех, кто в этом государстве живет. Поэтому расширение программ соцподдержки, действующих в нашей стране, - это необходимые шаги, которые показывают, что высший интерес азербайджанского государства состоит в том, чтобы защищать своих граждан, особенно тех, кто больше других нуждается в этой защите. Адресная социальная помощь как раз затрагивает наиболее уязвимую часть наших граждан, и то, что ее будут получать уже 12 000 семей, говорит о многом. Своими шагами государство показывает, что для него люди превыше всего.

- Программа оказания помощи распространяется и на студентов из малообеспеченных семей. Как тот факт, что государство взяло на себя оплату их обучения, скажется в дальнейшем на их отношениях с властью?

- Не секрет, что семьи, испытывающие определенные материальные трудности, делают серьезную ставку на образование своих детей. Да ведь и все родители желают своим детям лучшего будущего, хотят дать им все самое лучшее и видеть, как ребенок развивается, становится полноправным гражданином, членом общества, специалистом в той или иной области. Мир - и наша страна не исключение - сталкивается с глубочайшим кризисом. И вот в этих условиях государство готово взять ответственность не только за настоящее, но и за будущее своей молодежи. Как будет относиться студент к государству, которое пришло на помощь в трудную минуту? Конечно, он будет рад и благодарен. Но важнее, мне кажется, даже не благодарность, а чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне, которое ему таким образом прививается. Молодежь, которая видит такую заботу, захочет ответить своей стране тем же. И в конечном итоге в выигрыше от этого будем все мы. Президент Ильхам Алиев не раз отмечал, что одна из важнейших наших задач - превратить нефтяной капитал в человеческий. Никакие деньги, никакая нефть не стоит будущего наших детей. Своим решением взять на себя обучение студентов из малоимущих семей наше государство в очередной раз показало, что этот приоритет непоколебим.

- Что отличает шаги, предпринимаемые Азербайджаном в борьбе с этой напастью, от мер, которые шатко-валко предпринимают другие страны? Например, Армения.

- В первую очередь, эти шаги носят опережающий характер. Многие страны мира только недавно ввели определенные ограничения или занялись разработкой мер социальной поддержки населения. В Азербайджане же все это решается - причем не на словах, а на деле - уже несколько недель.

Уверен, что для Италии, Ирана, США и многих других стран не меньшей, чем сам коронавирус, неожиданностью стала безответственность собственных граждан. Эта безответственность усугубила и без того непростую ситуацию. Весь мир облетели кадры, на которых мэры итальянских городов бьются в истерике, бегают по улицам, угрожая и умоляя жителей соблюдать карантин и вернуться в свои дома: последние гуляли по улицам, пока в это же время сотни людей умирали в госпиталях, а врачам, которым не хватало оборудования, приходилось делать трагический выбор, каких пациентов спасать. В нашей же стране карантин был введен поэтапно, это позволило провести весь процесс намного мягче. Была проведена большая разъяснительная работа, что тоже сыграло определенную роль.

Этот подход - "граждане превыше всего" - качественно отличает Азербайджан от многих других постсоветских стран. В той же Армении звучало немало громких слов о том, как будут бороться с болезнью, как будут поддерживать всех и вся. А что на деле? А на деле Пашинян и его правительство до последнего пытались оттянуть неизбежное решение о переносе конституционного референдума. Сделали это тогда, когда поступить иначе было ну просто невозможно. Почему? Да потому, что там власти поставили свои собственные интересы выше здоровья и безопасности людей. Одна из задач, которые Пашинян пытается решить с помощью этого референдума, состоит в смене главы Конституционного суда этой страны. Свести счеты с соперником, ему очевидно, важнее. И если бы ситуация вокруг коронавируса в Армении была бы хоть чуть-чуть лучше, я уверен, референдум бы не переносили. А марионеточный сепаратистский режим на наших оккупированных территориях пошел еще дальше - они свои так называемые "выборы" так и не перенесли. То, что это шоу-голосование не имеет абсолютно никакого значения и юридической силы, - другой вопрос. Но такие шаги армян ясно показывают, что на простых людей там властям просто плевать.

- Как скажутся на имидже Азербайджана те гуманитарные шаги, которые страна делает по отношению как к собственным гражданам, так и в отношении других государств, пострадавших от пандемии?

- Пандемия стала проверкой для всех. Для правительств, для международных организаций, для целых народов. Но рано или поздно все это закончится, пандемия как таковая неизбежно завершится. Будут открываться границы, страны и люди будут возвращаться к привычной жизни. И когда все нормализуется, неизбежно начнется повсеместный анализ того, что происходило в последние месяцы. Говорят, друг познается в беде. Уверен, что наши партнеры и соседи высоко оценят наше сотрудничество в трудную минуту - и по закрытию границ, и по эвакуации иностранцев в их страны, и по обмену данными, как в медицинском смысле, так и с точки зрения вопросов безопасности. Азербайджан благодаря грамотной, взвешенной и продуманной внешней политике, проводимой главой государства, давно зарекомендовал себя на мировой арене как очень надежный партнер. Этот имидж и авторитет нашей страны как партнера станет еще лучше.

- Запрет для граждан старше 65 лет выходить из дому, это, конечно, гуманный шаг. Какие еще факторы, помимо чисто гуманизма, обуславливают данное решение?

- Вы правы, во-первых, дело, конечно, в заботе о здоровье пожилых людей. Ведь как мы знаем, коронавирус особенно опасен для людей в возрасте - в силу того, что с возрастом накапливаются хронические болезни, различные осложнения. Все это сильно увеличивает риск. И даже несмотря на дискомфорт, конечно, решение о запрете было абсолютно верным.

Но помимо вопросов здоровья, думаю, что желание уберечь старшее поколение крайне важно для сохранения преемственности поколений. Знаете, молодежь, безусловно, намного быстрее нас, старшего поколения. Им намного проще осваивать новые технологии, они олицетворяют современный мир с его скоростью, темпом, обилием всего нового. Но никакие знания не способны заменить опыт. А опыт - к счастью или к сожалению - приходит только с возрастом. Поэтому, думаю, решение ограничить людям старше 65 лет выходы на улицу в эти дни очень важно для того, чтобы не потерять уникальный опыт нашего поколения. Чтобы мы, старшие, передали свои знания младшим, чтобы наше развитие как нации, народа, оставалось гармоничным. Может быть, это кому-то кажется неважным, но две мировые войны, произошедшие в ХХ веке, уничтожили целые поколения людей, и на восстановление этого общечеловеческого, цивилизационного опыта ушли десятилетия. В Азербайджане такого, слава Богу, не повторится. Хотелось бы при этом привести слова известного американского актера Ричарда Гира: "Говорят, старость - это закат возраста. Но есть закаты, на которые все останавливаются, чтобы посмотреть".

- Вы дипломат со стажем, исчисляющимся десятками лет. По вашему мнению, можно ли ожидать каких-либо изменений в отношении карабахского конфликта? Тем более что на оккупированных территориях режим уже не может скрывать случаи заражения коронавирусом.

- То, что сепаратисты уже не могут скрывать роста числа зараженных, лишь еще одно доказательство их несостоятельности. Они вообще ничего не способны обеспечить на оккупированных ими территориях Азербайджана - ни безопасности живущих там людей, ни будущего для них, ни защиты их здоровья в условиях пандемии. И происходит так в первую очередь потому, что территория эта им на самом деле не принадлежит. Оккупация Карабаха и прилегающих районов Азербайджана играет роль камня на шее тонущего человека: она медленно, но верно тянет Армению вниз. И наиболее ярко это видно в кризисные периоды, в такие, какой, например, происходит сейчас. Обеспечить развитие этих территорий они не в состоянии, извлечь из них какую-либо серьезную экономическую выгоду тоже. А тратить на продолжение оккупации средства им приходится постоянно. И суммы эти растут из года в год. Этот груз с каждым годом все неподъемнее для оккупантов.

Что же касается эффекта от пандемии, то кризис и то, как Азербайджан и Армения на него реагируют, только усугубят пропасть между нашими странами. Меры, предпринятые Президентом Ильхамом Алиевым, отличаются высокой эффективностью. Наша экономика в разы крупнее армянской, и потенциал у нее несравнимо выше. Соответственно, и оправиться от пандемии мы сможем намного раньше, чем они. А чем глубже и больше будет разрыв между уровнем развития Азербайджана и Армении, тем, безусловно, ближе развязка нагорно-карабахского конфликта. Ну и конечно, население Армении и оккупированных территорий, безусловно, имеет возможность сравнить шаги, предпринятые у нас и у них: выводы очевидны. И армяне эти выводы тоже сделают. И боюсь, что тогда армянским властям придется отвечать на очень неудобные вопросы от собственных граждан. Все это, конечно, играет в пользу Азербайджана - в том числе и с точки зрения нагорно-карабахского урегулирования.

И в завершение. Совсем скоро, 10 мая, наша страна, наш народ будут отмечать знаменательную дату - день рождения нашего Общенационального лидера Гейдара Алиева. В этой связи мне хотелось бы вспомнить один небольшой эпизод, он произошел на одном дипломатическом мероприятии в Ашхабаде, в Туркменистане. В зале присутствовали несколько иностранных послов, представители туркменского правительства. И в какой-то момент наш разговор зашел о великих политиках, людях, изменивших свои страны. Я тогда высказал мнение о пяти величайших политиках. Первый - это Теодор Рузвельт, человек, благодаря которому США существуют такими, какими мы их знаем. Не будь его, не было бы и США. Второй такой политический гений - это, конечно, Шарль де Голль. Ему принадлежит исключительная роль в истории современной Франции. Разумеется, в этом списке присутствует и Ден Сяопин - человек, без влияния которого Китай не превратился бы в одну из сверхдержав. Четвертый в этом списке лидер - Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель Турецкой Республики. Пятым таким политическим гением я назвал Гейдара Алиева, нашего Общенационального лидера. Мне было очень приятно и я горжусь этим, что все послы согласились со мной. Я сказал тогда - и уверен в этом до сих пор - что Гейдар Алиев, преобразивший нашу страну, был человеком невероятного политического таланта. Он обладал способностью поразительно точно предчувствовать события и выстраивать эффективную стратегию развития. Уверен, что если бы не определенные интриги и происки в Москве, останься бы Гейдар Алиев в Политбюро, он возглавил бы СССР и превратил бы Советский союз в самое сильное государство современного мира.

Я хочу поздравить всех нас с годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева - великого человека, архитектора современного Азербайджана, руководителя мирового уровня и пожелать всему нашему народу радости, счастья, безопасности, процветания, дальнейшего расцвета, благосостояния и блестящего развития.