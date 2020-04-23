https://news.day.az/society/1227090.html В Губе выпал снег - ФОТО
В Губе выпал снег - ФОТО
Со вчерашнего вечера в горах Губы идет снег.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, начавшийся дождь затем перешел в снег.
Высота снега в Хыналиыге достигла 3 см. В других отдаленных селах, таких как Будуг, Зейид-Халтан, Грыз и Хапут, высота снега составляет не менее 2-3 см.
Отмечается, что, несмотря на снежную погоду, на дорогах проблем с движением с транспорта нет.
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