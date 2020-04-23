В Губе выпал снег

Со вчерашнего вечера в горах Губы идет снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, начавшийся дождь затем перешел в снег.

Высота снега в Хыналиыге достигла 3 см. В других отдаленных селах, таких как Будуг, Зейид-Халтан, Грыз и Хапут, высота снега составляет не менее 2-3 см.

Отмечается, что, несмотря на снежную погоду, на дорогах проблем с движением с транспорта нет.