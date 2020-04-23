Эти лица получат 250 манатов

Социальная поддержка в связи с пандемией будет оказана и безработным гражданам, обучение которых на курсах профессиональной подготовки было приостановлено, передает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно постановлению Кабмина от 7 апреля 2020 года, в ближайшие дни минтруда обеспечит выплату стипендий этим лицам. Эта мера социальной помощи охватит более 500 слушателей.

Лица, не имеющие профессии и специальности, либо затрудняющиеся найти работу по своему профилю, привлекаются к профессиональной подготовке Государственной службой занятости при минтруда, что позволяет им выйти на рынок труда и обеспечить занятость.

Привлеченным к профессиональной подготовке ежемесячно выплачивается стипендия в размере минимальной заработной платы в 250 манатов.