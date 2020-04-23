Система выдачи единовременного пособия функционирует без перебоев

В системе по предоставлению статуса безработного и выплате единовременного пособия безработным гражданам Азербайджана никаких перегрузок нет.

Об этом сказал завотделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он порекомендовал больше регистрироваться с портала e-sosial.az, где обратившемуся гражданину статус безработного выдается в течение одного дня.



Комментируя вопрос запаздывания или отсутствия SMS у некоторых граждан после обращения, Гусейнов отметил, что какой-либо временной промежуток по отправке SMS не установлен: "SMS отправляется гражданам на основании информации, поступившей в электронную базу. Граждане могут быть информированы о получении выплаты и переводе средств по официальному интернет-адресу "Азерпочт". Для этого необходимо зайти на сайт, на котором сразу открывается рубрика запроса в интерфейсе. Вписав FİN-код удостоверения личности, надо нажать кнопку "я не робот". После этого им предоставляется информация, где указано, что им сделана выплата, и ее можно получить, либо "никакой информации не найдено", означающее, что обращение еще не рассмотрено. Запросы супругов изучаются по 4-5 электронным базам. Информация из государственной базы при рассмотрении обращении выходит быстрее, поэтому и SMS отправляются оперативно".