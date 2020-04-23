Освобожден Расул Джафаров

Пленум Верховного суда сегодня рассмотрел жалобу по уголовному делу в отношении председателя "Клуба прав человека" Расула Джафарова.

На заседании было принято решение, согласно которому были отменены все судебные решения в отношении Джафарова, за недоказательством его вины он был оправдан, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Напомним, председатель "Клуба прав человека" Расул Джафаров был арестован в августе 2014 года. После дачи показаний в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры против него были выдвинуты обвинения по статьям Уголовного кодекса о незаконном предпринимательстве, уклонении от налогов и превышении должностных полномочий.