Освобожден Расул Джафаров - решение Верховного суда
Пленум Верховного суда сегодня рассмотрел жалобу по уголовному делу в отношении председателя "Клуба прав человека" Расула Джафарова.
На заседании было принято решение, согласно которому были отменены все судебные решения в отношении Джафарова, за недоказательством его вины он был оправдан, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Напомним, председатель "Клуба прав человека" Расул Джафаров был арестован в августе 2014 года. После дачи показаний в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры против него были выдвинуты обвинения по статьям Уголовного кодекса о незаконном предпринимательстве, уклонении от налогов и превышении должностных полномочий.
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