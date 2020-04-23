https://news.day.az/society/1227235.html Минздрав Азербайджана обратился к родителям детей, привлеченных к вакцинации
Минздрав Азербайджана обратился к родителям детей, привлеченных к вакцинации
Родители детей, привлеченных к вакцинации в рамках "Недели иммунизации" с 20 по 26 апреля, должны быть приглашены в медучреждения поочередно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.
По ее словам, в рамках "Недели иммунизации" к вакцинации будут привлечены дети, которые ранее остались вне процесса.
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