Минздрав Азербайджана обратился к родителям детей, привлеченных к вакцинации

Родители детей, привлеченных к вакцинации в рамках "Недели иммунизации" с 20 по 26 апреля, должны быть приглашены в медучреждения поочередно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, в рамках "Недели иммунизации" к вакцинации будут привлечены дети, которые ранее остались вне процесса.

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