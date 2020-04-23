Девять лет без Анара Мамедханова

Сегодня 9 лет как ушел из жизни Анар Мамедханов. Сердце легендарного капитана КВН остановилось 23 апреля 2011 года.

Анар Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу № 160, затем - механико-математический факультет БГУ. В 1988 году создал знаменитую команду "Парни из Баку", а с 1991 года стал президентом Бакинского городского КВН. Был капитаном легендарной команды "Парни из Баку" - чемпиона сезона 1992 год, финалиста сезона 1993 года, обладателя Летнего кубка 1995 года, победителя турнира 10 лучших команд в 2000 году (чемпионов XX века).

Избирался депутатом парламента Азербайджана три срока подряд в 1995, 2000 и 2005 гг., профессор Евразийской Академии Радио и Телевидения. Создал и возглавил компанию ULTRA Production, которая готовила фильмы на патриотическую тему.

У Анара остались сын и две дочери.

Мамедханов скончался 23 апреля 2011 года на 41-м году жизни в результате резкой сердечно-сосудистой недостаточности и ишемической болезни сердца.

Allah rəhmət eləsin!