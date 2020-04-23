https://news.day.az/society/1227273.html Обнародовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию
Обнародовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию
Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 24 апреля в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), транслируемой при поддержке министерства образования Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
Те, кто не успел посмотреть выпуск программы "Время урока", могут отслеживать видеоуроки на Youtube, на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.
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