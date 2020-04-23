Обнародовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию

Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 24 апреля в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), транслируемой при поддержке министерства образования Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Те, кто не успел посмотреть выпуск программы "Время урока", могут отслеживать видеоуроки на Youtube, на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.