https://news.day.az/society/1227275.html Расписание школьных телеуроков на завтра
Расписание школьных телеуроков на завтра
Обнародовано расписание школьных занятий на 24 апреля в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, передает Day.Az со ссылкой на ведомство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы обучения.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале министерства образования, официальной странице в Facebook, а также на портале видеоуроков минобразования.
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