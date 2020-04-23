Расписание школьных телеуроков на завтра

Обнародовано расписание школьных занятий на 24 апреля в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, передает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы обучения.

Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале министерства образования, официальной странице в Facebook, а также на портале видеоуроков минобразования.