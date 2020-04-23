Азербайджанские мастера единоборств провели акцию по сдаче крови

Азербайджанские спортсмены присоединились к призыву и инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и провели акцию по сдаче крови.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend президент общественного объединения Клуба бразильского джиу-джитсу (КБДД) Агиль Аджалов.

По его словам, сотрудники и спортсмены Клуба бразильского джиу- джитсу, Qarapapaq Fight Club & Promotion и Qızıl əlcək добровольно присоединились к акции и сдали кровь в Национальном центре гематологии и трансфузиологии с целью поддержки детей, страдающих хроническими заболеваниями крови, в частности талассемией, и увеличения запаса крови. В акции приняли участие председатель правления КБДД Талех Гасанов, руководитель Qızıl əlcək,заслуженный тренер Рагим Аллахвердиев, бойцы единоборств.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.